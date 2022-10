Raisting will Puffer zu den Abstiegsrängen vergrößern

Raistings Fußballer empfangen in der Bezirksliga Wolfratshausen. Mit einem Sieg könnte das Team den Gegner auf Abstand halten. Ein Spieler kehrt in den Kader zurück.

Langsam, aber sicher rückt in der Bezirksliga Oberbayern Süd das Ende der Hinrunde näher. 12 der 15 Partien hat der SV Raisting in der Zwischenzeit absolviert. Mit fünf Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen, die unter dem Strich Platz fünf bedeuten, ist die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz durchaus im Soll. Wobei der Rückstand auf Platz zwei bereits neun Zähler beträgt. Gleichzeitig ist aber auch die Abstiegszone, die vom Vorjahresdritten Denklingen angeführt wird, gar nicht so weit entfernt. Einen Durchhänger darf sich der SVR im Jahresendspurt deshalb nicht erlauben.

Nur mit einem Sieg hält Raisting Wolfratshausen auf Abstand

Das gilt besonders beim Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den BCF Wolfratshausen. Der ambitionierte BCF ist aktuell mit vier Punkten Rückstand auf die Raistinger nur Achter. Allerdings hat Wolfratshausen ein Spiel weniger, weil sie am vergangenen Wochenende nicht im Einsatz waren. Die geplante Heimpartie des BCF gegen Neuried wurde auf Wunsch der Gäste, die zahlreiche Ausfälle zu beklagen hatten, verlegt. Damit kann Wolfratshausen ausgeruht in das Spiel gehen, während die Raistinger noch das intensive Derby gegen Penzberg in den Knochen haben. Das letzte Duell gegen den BCF in der Raiffeisen-Arena in der Vorsaison endete 1:1 unentschieden.

Personell schaut es beim SVR etwas besser aus als in der Vorwoche, da der zuletzt kranke Max König wieder zur Verfügung steht.

