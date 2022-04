Raistinger Fußballer stehen vor zwei entscheidenden Partien

Die Kicker vom Ammersee treten daheim erst gegen Haidhausen an. Dann kommt Denklingen. Es ist bereits der dritte Anlauf für das Rückspiel gegen das Team aus dem Kreis Landsberg.

Nach und nach vermeldeten die Fußballvereine der Bezirksliga Oberbayern Süd am vergangenen Wochenende Spielabsagen wegen der Rückkehr des Winters. Relativ entspannt konnte hingegen der SV Raisting das „Schneetreiben“ verfolgen, schließlich war die Truppe von Spielertrainer Hannes Franz als spielfreies Team von den Absagen nicht betroffen. Durch den unerwarteten Stillstand in der Liga hat sich in der Tabelle auch nichts getan. Jetzt stehen für das Team aus Raisting allerdings zwei wegweisende Spiele an.

Der SVR rangiert acht Spiele vor Saisonschluss auf Rang vier. Zum Zweiten aus Denklingen, der eine Partie weniger absolviert hat, beträgt der Rückstand unverändert vier Punkte. Allzu viele Ausrutscher dürfen sich die Raistinger deshalb nicht erlauben, um im Aufstiegskampf vielleicht noch ein Wort mitreden zu können. Das gilt umso mehr, wenn es gegen die direkte Konkurrenz geht und davon hat der SVR innerhalb von drei Tagen gleich zwei vor der Brust. Am Sonntag (15 Uhr) kommt die SpVgg Haidhausen, die direkt hinter den Raistingern auf Platz fünf rangiert, in die Raiffeisen-Arena.

Das im November ausgefallene Spiel gegen Denklingen wird nachgeholt

Am Mittwoch (18 Uhr) folgt an gleicher Stelle das Nachholspiel gegen Denklingen. Das Derby musste erst wegen Coronafällen beim VfL Ende November 2021 abgesagt werden und im März waren es dann die Raistinger, die absagten. Das hatte bei Denklingens Trainer Markus Ansorge für Verwunderung und Unmut gesorgt. Er sagte unserer Redaktion damals: „Seit einem halben Jahr ist das Spiel angesetzt, da kann man sich doch drum kümmern, dass der Platz passt.“ Nun soll es also im dritten Anlauf klappen. In beiden anstehenden Spielen haben die Raistinger etwas gut zu machen. In Haidhausen, die in diesem Jahr noch ohne Sieg sind, verloren sie mit 1:2 und in Denklingen, die zuletzt auch etwas schwächelten, weshalb sie die Tabellenführung abgegeben musste, setzte es eine 0:2-Niederlage.

Die einwöchige Pause nutzte der SVR, um die eine oder andere Blessur auskurieren zu können. Franz, der selbst angeschlagen war, kann so auf einen größeren Kader zurückgreifen.

