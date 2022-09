Raistinger Kaffee-Radeln: So bedrückend kann der Hitze-Sommer sein

Plus Maiken Winter aus Raisting radelt wieder mit gesegeltem Kaffee von der Nordsee in den Süden. Sie schildert ihre Eindrücke aus einem ausgetrockneten Land.

Bereits voriges Jahr war die Raistinger Umweltschützerin und Gemeinderätin Maiken Winter an die Nordsee gefahren, um zusammen mit Gleichgesinnten auf Lastenfahrrädern Kaffee nach Weilheim zu transportieren. Die Radfahrer wollten damit zeigen, dass fairer Handel und umweltfreundlicher Transport möglich sind. Die Bauern, die den ökologisch angebauten Kaffee produzierten, wurden fair bezahlt, der Transport über den Atlantik erfolgte auf dem Frachtsegler „Avontuur“, und vom Hafen an der Nordsee ging es mit Fahrrädern weiter.