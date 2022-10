Raistinger Vereinen bricht eine wichtige Einnahmequelle weg

Raistinger Vereine erhalten Geld von der Gemeinde. Allerdings könnte eine andere Einnahmequelle bald wegfallen.

Die "Schützengesellschaft Raisting" bekommt auf Antrag einen Übungsleiterzuschuss in Höhe von 641,48 Euro. Der Raistinger Gemeinderat hat dies jetzt beschlossen und orientiert sich bei diesem Betrag – wie schon in den Vorjahren – an einem Zuschuss, den die Schützen vom Landratsamt Weilheim-Schongau erhalten. Dort multipliziert man die rechnerischen 2212 Mitgliedereinheiten mit 0,29 Euro, woraus sich der genannte Betrag ergibt.

Auch der Sportverein Raisting, mit 22.914 Mitgliedereinheiten, hat bei der Gemeinde einen entsprechenden Antrag gestellt und kann mit 6645,06 Euro Zuschuss rechnen. Dies hat der Raistinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Geld für einen Rasenmäher

Nach Definition des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren, für Sport und Integration werden bei der Berechnung der Mitgliedereinheiten die erwachsenen Mitglieder eines Vereins einfach, die jungen Mitglieder unter 26 Jahren zehnfach gezählt. Übungsleiterlizenzen werden mit dem Faktor 650 gewichtet, wenn diese nur in einem Verein eingesetzt wird, mit dem Faktor 325, wenn diese in zwei Vereinen eingesetzt wird.

Der Sportverein kann sich heuer sogar über drei Zuschüsse freuen. Für die Anschaffung eines Rasenmähers, der rund 16.000 Euro kostete, hat er bereits 8000 Euro erhalten. Auch einem dritten Antrag stimmte der Gemeinderat zu, allerdings nicht in der gewünschten Höhe. Es handelt sich dabei um einen "Auslagenersatz für die Aufrechterhaltung der Rasenspielplätze im alten und neuen Sportgelände". Der Verein hatte bisher für diese Tätigkeit, die auch dem Schulsport zugutekommt, jährlich 6000 bis 6500 Euro bekommen. Nach ausführlicher Diskussion der Summe sprachen sich sechs der anwesenden Gemeinderäte dafür aus, heuer nur 3000 Euro zu zahlen, da der Verein bereits 8000 Euro für das Mähgerät bekommen habe. Nur fünf Räte wollten einen höheren Betrag zahlen.

Altpapier kommt künftig in die Tonne

Geld von der Gemeinde bekommt auch der Ortsverein der "Arbeiterwohlfahrt" (AWO). Dieser erhält 80 Prozent des Defizits in Höhe von 1929,36 Euro, also 1543,49 Euro erstattet, das seine Spielgruppe für kleine Kinder im Abrechnungsjahr 2021/2022 verursacht hat. Diese freiwillige Leistung wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen, da die AWO eine Betreuungsaufgabe übernimmt.

Eine weitere Einnahmequelle der Vereine, die diesen insgesamt rund 10.000 Euro jährlich bringt, könnte bald versiegen. Es handelt sich dabei um das Geld, das die Vereine für die Altpapiersammlung bekommen, die sie im Auftrag der Abfallentsorgungs-Gesellschaft des Landkreises durchführen.

Im Sammelsystem gibt es derzeit eine Umstellung. Bisher wurde Altpapier von den Bürgerinnen und Bürgern in Plastiksäcken vor das Haus gestellt und von Vereinen gesammelt. Die Plastiksäcke verursachen jedoch laut Abfallentsorgungs-Gesellschaft hohe – und weiter steigende – Kosten, sodass auf die "Blaue Tonne" umgestellt wird. Dabei handelt es sich um graue Tonnen mit einem blauen Deckel, die alle vier Wochen geleert werden. In einigen Kommunen, darunter Weilheim, ist diese Umstellung bereits erfolgt.

Das Altpapier ist ein Wertstoff, der nach entsprechender Sortierung in Papier- und Kartonagenfabriken zur Herstellung von Recyclingpapier und Verpackungsmaterial verwendet wird.