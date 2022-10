Raistings effektive Minimalisten empfangen treffsichere Murnauer

Plus Kein Fußballteam in der Bezirksliga Oberbayern Süd ist effektiver als Raisting. Die Mannschaft hat aber auch ein großes Problem. Sonntag kommt Aufsteiger Murnau.

Der Blick auf die Statistik bei den Fußballclubs fördert immer mal wieder einige Besonderheiten zutage. Gäbe es in der Bezirksliga Süd beispielsweise eine Wertung für die beste Punktequote je Tor läge der SV Raisting mit weitem Abstand auf Platz eins. Tatsächlich ist es aber Rang neun.