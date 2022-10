Raistings Fußballer agieren zu ungestüm gegen Wolfratshausen

Nach sechs Spielen müssen die Fußballer des SV Raisting in der Bezirksliga wieder eine Niederlage hinnehmen. Der Spielertrainer sieht eine Reihe von Problemen.

Die gute Serie beim SV Raisting von sechs Spielen ohne Niederlage in der Bezirksliga Oberbayern Süd ist vorbei. Im Heimspiel gegen den BCF Wolfratshausen zogen die Kicker des SVR knapp mit 1:2 den Kürzeren. "Der BCF-Sieg war nicht unverdient", bekannte danach SVR-Spielertrainer Hannes Franz, der eine ganze Liste an Problemen aufzählte, die dafür verantwortlich war.

"Wolfratshausen war viel cleverer, mit unserer Hitzköpfigkeit machten wir uns das Leben selbst schwer und wir leisteten uns zu viele Fehler", meinte Franz. Einen dieser Patzer passierte schon kurz nach dem Anpfiff, als sich die Hausherren im Zentrum einen Fehlpass leisteten. Die Gäste schalteten schnell um, und Jona Lehr strebte in Richtung Tor der Raistinger, bis ihn Max König an der Strafraumgrenze in die Hacken trat. Die Folge war Elfmeter und das 0:1 (3.), weil der Gefoulte vom Punkt traf. Der frühe Rückstand war genau das, was Franz nicht wollte, "weil der BCF sehr kompakt steht und dann nur auf die Umschaltmomente lauert". Das passierte auch im Anschluss. Die Raistinger verfügten über mehr Ballbesitz, mehr als eine Halbchance für Benedikt Stechele (17.), der überrascht war, dass der Ball kurz vor dem Kasten bei ihm landete, kam nicht heraus.

Raistings Torwart hält sein Team im Spiel

Kurz danach verhinderte Urban Schaidhauf mit einer starken Parade gegen den frei vor ihm aufgetauchten Amani Mbaraka (20.) das zweite Gegentor, und auch den Nachschuss von Manuel Spreiter wehrte er ab. Ein einziges Mal lag der Raistinger Ausgleich in der ersten Hälfte in der Luft, als Vinzenz Wolf nach einem abgewehrten Freistoß vor das Tor flankte und Spielertrainer Franz per Flugkopfball (28.) die Latte traf. Kurz danach stand Franz auf der Gegenseite im Fokus, als ein langer Ball bei Spreiter landete. Franz konnte nicht mehr stören, sodass Spreiter (34.) mit einem platzierten Flachschuss auf 0:2 erhöhte. "Den trifft er auch nicht alle Tage so", grummelte Franz danach.

Einmal konnten die Raistinger über einen eigenen Treffer jubeln, der reichte gegen Wolfratshausen am Ende nicht. Foto: Uschi Schuster

In die zweite Hälfte startete der SVR mit zwei frischen Kräften und ordentlich Schwung. Das zahlte sich sofort aus. Der eingewechselte Benedikt Multerer (48.) beförderte eine Ecke von Markus Riedl am zweiten Pfosten zum 1:2 in die Maschen. Kurz danach rückte immer mehr der Unparteiische in den Fokus. Die Zehn-Minuten Strafe gegen Wolf (49.) fiel noch in die Kategorie vertretbar. Der anschließende Platzverweis gegen Wolfratshausens Anto Stipic (56.), der Heichele in die Parade fuhr, war dagegen schon hart, weil der Grund "letzter Mann" durchaus diskutabel war.

Gleich im Anschluss köpfte Florian Breitenmoser (59.) eine Ecke knapp vorbei. Danach taten sich die Raistinger aber immer schwerer, Chancen herauszuspielen. Das lag auch daran, dass sich das Personal auf dem Platz ausdünnte. Erst kassierte Wolf die Ampelkarte (69.), weil er in den Abseitspfiff hinein noch abschloss und ins Tor traf. "Das ist der Wahnsinn", schimpfte SVR-Co-Trainer Manfred Kammermeier. Nach einem Freistoß von Riedl (79.) knapp neben das Gehäuse musste Multerer mit glatt Rot (86.) vorzeitig zum Duschen, weil er seinen Gegenspieler von hinten von den Beinen holte. In der Hektik und in Unterzahl schafften es die Raistinger nicht mehr, sich zwingende Chancen zu erspielen. Stattdessen hatten sie Glück, dass der BCF bei zwei Kontermöglichkeiten von Argjent Veliqi (89.) und Adama Diarra (90.) nicht noch das dritte Tor machte.

