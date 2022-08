Mann randaliert bei Gartenfeier in Dießen

Da war wohl zu viel Alkohol im Spiel: Ein Dießener randaliert am Sonntagabend auf einer Gartenparty, verletzt andere Gäste, beschädigt ein Wohnmobil und tritt Polizeibeamte.

Ein 38-jähriger Dießener geriet am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr nach Genuss von reichlich Alkohol auf einer Gartenfeier mit Gästen in Streit. Hierbei kam es nach Angaben der Dießener Polizei zu Körperverletzungen durch und gegen den Dießener. Wutentbrannt verließ der 38 Jahre alte Mann nach den körperlichen Auseinandersetzungen zu Fuß die Gartenfeier und schlug mit Fäusten gegen ein geparktes Wohnmobil, wodurch dieses eingedellt wurde.

Wenig später wurde er durch die Polizei angehalten. Der Mann beleidigte und beschimpfte die Beamten nicht nur, er schlug und trat auch nach ihnen, wie es im Polizeibericht heißt. Die Beamten blieben unverletzt.

Randalierer beschimpft auch die Polizei

Den Sachschaden am Wohnmobil schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Der Randalierer muss sich nun zumindest wegen Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung verantworten.

Derzeit ist nicht auszuschließen, dass noch weitere durch den Dießener beschädigte Fahrzeuge existieren. Daher werden Fahrzeugführer, die ihre Fahrzeuge am Sonntagabend (14. August) in der Jägerallee in Dießen abgestellt hatten und frische Schäden feststellen, gebeten, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 bei der Polizei zu melden. (AK)

