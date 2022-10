Rettungshubschrauber im Einsatz: Autofahrer prallt bei Pähl gegen Feldstadel

Zu hohe Geschwindigkeit wird einem 20 Jahre alten Mann zum Verhängnis. Er schleudert mit seinem Auto bei Pähl in einen Acker und prallt gegen einen Feldstadel.

Wie die Polizei in Weilheim mitteilt, befuhr am Samstag gegen 20.30 Uhr ein 20-Jähriger aus Wessobrunn mit seinem Pkw die Kreisstraße WM 9 von Pähl kommend in Richtung Raisting. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der 20-Jährige nach Angaben der Polizei in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw, schleuderte über einen angrenzenden Acker und kollidierte anschließend mit dem Tor eines Feldstadels.

Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro

Der 20-Jährige erlitt laut Polizeibericht durch die Kollision mittelschwere Verletzungen und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Raisting aus seinem Pkw befreit werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Großhadern transportiert. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf insgesamt rund 25.000 Euro. (AK)

