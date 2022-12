Riederau: Alkoholisierte Autofahrerin greift nach Unfall die Polizei an

Eine alkoholisierte Autofahrerin sorgt durch einen Unfall im Dießener Ortsteil Riederau für Internetausfälle in Riederau. Außerdem wird sie bei ihrer Festnahme gegenüber der Polizei handgreiflich.

Alkohol war nach Angaben der Dießener Polizei bei einem Unfall im Spiel, der sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Riederau ereignete und der in etlichen Haushalten zum Internet-Ausfall führte.

Eine 38-jährige Münchenerin befuhr dem Polizeibericht zufolge gegen Mitternacht mit ihrem Pkw die Staatsstraße von Utting kommend in Richtung Dießen. Am Ortseingang von Riederau kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie zunächst ein Brückengeländer touchierte und unter anderem einen Verteilerkasten und mehrere Verkehrszeichen beschädigte. Daraufhin durchbrach die Fahrerin mit ihrem Pkw zunächst den Zaun eines angrenzenden Grundstücks und fuhr in das Garagentor, wo sie letztlich mit ihrem Pkw zum Stehen kam.

Blutentnahme angeordnet

Nach dem Unfall ließ die Unfallfahrerin nach Angaben der Polizei ihr Auto stehen und flüchtete zu Fuß. Dank eines Zeugen, der die Frau beobachtet hatte, konnte sie schließlich durch eine Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Bei der Pkw-Fahrerin wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, weshalb auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Hierbei widersetzte sie sich den Maßnahmen der Polizeibeamten, griff die Beamten tätlich an und beleidigte diese sowie den hinzugezogenen Arzt.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden, insbesondere auf dem Grundstück, in das die Verursacherin mit ihrem Pkw fuhr. Am Pkw selbst entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Polizei in Dießen etwa 45.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch