Telekom-Ausfall in Riederau dauert noch einige Tage an

Bei einem Unfall wird ein Verteilerkasten der Telekom zerstört. Bis Internet und Telefon in Riederau wieder verfügbar sind, wird es noch einige Tage dauern.

Nach dem Verkehrsunfall in der Nacht auf Mittwoch wird die Internet- und Telefonversorgung in Riederau noch bis nächste Woche gestört sein. Auf Nachfrage teilte die Deutsche Telekom mit, dass das Multifunktionsgehäuse in der Seiboldstraße komplett ersetzt werden muss. Dazu seien aufwendige Maßnahmen inklusive Tiefbau erforderlich. Die Telekom geht davon aus, dass die Arbeiten in der kommenden Woche durchgeführt werden können.

Eine Ersatzschaltung sei nicht möglich. Von Störungen betroffene Kunden können beim Kundenservice eine kostenlose Rufumleitung auf ihre Handys beantragen. Die Kunden könnten dies auch selbst über die Internetseite der Telekom machen. (ger)

