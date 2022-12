Riederauer Adventsmarkt erfolgreich wie nie

Der Adventsmarkt in Riederau lockt nach zwei Jahren Corona-Pause mehr Besucherinnen und Besucher als je zuvor. Marktleiter Hansi Vetter zieht eine positive Bilanz.

Zwei Jahre mussten die Riederauer wegen Corona auf ihren Adventsmarkt verzichten. Kürzlich fand das beliebte Event endlich wieder statt. Und die Besucher kamen in Strömen.

Organisiert wurde der Adventsmarkt auch in diesem Jahr unter Leitung der Feuerwehr und mit Unterstützung des Kinderhauses, des SC Riederau und des Schützenkranzes. Die Riederauer Vereine hatten ihren Adventsmarkt in liebevoller Kleinarbeit dekoriert und jeden Stand weihnachtlich geschmückt. Und so drängten die Gäste auf das Marktgelände beim Feuerwehrhaus. Mehr als 800 Besucher, so schätzt Marktleiter Hansi Vetterl, seien insgesamt gekommen und damit deutlich mehr als in den Jahren vor Corona. Für Vetterl ein Zeichen, dass der Markt trotz zweijähriger Zwangspause inzwischen eine echte Institution ist.

Auf den Adventsmarkt in Riederau kommen 2022 mehr Gäste als vor Corona

Die Besucher erwarteten zahlreiche Aussteller aus der Region, die weihnachtliche Geschenkideen und Weihnachtsschmuck anboten, darunter auch ein Drechsler, der seine Handwerkskunst live demonstrierte. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Neben süßen und deftigen Schmankerln wie Waffeln, Schupfnudeln und Bratwurst trugen Punsch und Glühwein zur vorweihnachtlichen Stimmung bei.

Musikalisch begleitet wurde der Adventsmarkt in diesem Jahr von der Jugendblaskapelle des Musikvereins Dießen und der Blaskapelle St. Ottilien, die nach Einbruch der Dunkelheit festliche Klänge verbreitete. Der Höhepunkt für die kleinen Gäste war bereits am Nachmittag der Auftritt von Liedermacher Broadway Joe und seinem Schokodil, der Kinder wie Eltern gleichermaßen begeisterte.

Marktleiter Hansi Vetterl zieht positive Bilanz

Marktleiter Hansi Vetterl zieht nach zwei Jahren Corona-Zwangspause eine äußert positive Bilanz. Ihn freue riesig, dass der Markt inzwischen so bekannt sei. Der Besucherandrang zeige, "dass die Leute einfach wieder rauswollen". Und auch der Auf- und Abbau der Stände habe dank der vielen freiwilligen Helfer reibungslos funktioniert. Bleibt zu hoffen, dass der Riederauer Adventsmarkt auch im kommenden Jahr so ein großer Erfolg wird. (AK)