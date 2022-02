Romantik pur: Odeon-Jugendsinfonieorchester spielt in Andechs

Das Odeon-Jugendsinfonieorchester München gastiert am 12. Februar im Florianstadl in Andechs. Was alles gespielt wird. Ein Spitzenensemble ist Patenorchester.

Das Odeon-Jugendsinfonieorchester München besteht derzeit aus etwa 70 Musikerinnen und Musikern im Alter von 15 bis 25 Jahren. In wöchentlichen Proben erarbeitet das Orchester jährlich vier Programme mit einem sehr breitgefächerten Repertoire, das von Georg Friedrich Händel bis hin zu zeitgenössischen Komponisten wie zuletzt Jörg Widmann reicht.

Seit 2010 Patenorchester der Münchner Philharmoniker

Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Werken der Romantik und der klassischen Moderne, deren Förderung und Verbreitung erklärtes Ziel des Odeon-Jugendsinfonieorchesters ist. Unterstützt wird die musikalische Arbeit durch Stimmproben mit Dozentinnen und Dozenten aus den Reihen der Münchner Philharmoniker, deren Patenorchester das Odeon seit 2010 ist.

Am Samstag, 12. Februar spielt das Münchner Jugendsinfonieorchester um 18 Uhr im Florianstadl in Andechs. „Nach einer langen Durststrecke sind wir überaus froh, wieder an unsere Konzerttradition anknüpfen zu können“, erzählt Julia Groß, Geschäftsführerin des Ensembles. Seit Herbst dürfe das Orchester unter der Leitung seines Dirigenten Julio Doggenweiler-Fernandez wieder proben, sodass ein schönes Programm erarbeitet und perfektioniert werden konnte. „Als Solist konnten wir den stellvertretenden Konzertmeister der Münchner Philharmoniker, Iason Keramidis, gewinnen. Er wird das wunderschöne Violinkonzert von Max Bruch spielen“, so Groß. Neben Bruch stehen noch weitere Werke der Romantik auf dem Programm des Münchner Jugendsinfonieorchesters: „Danse Macabre“ von Camille Saint-Saëns und die sechste Sinfonie von Anton Bruckner.

Max Bruch bis Anton Bruckner: Musikalisches Niveau ist preisgekrönt

Übrigens: Nicht nur die Profis der Münchner Philharmoniker engagieren sich in der Nachwuchsarbeit: Auch das Jugendsinfonieorchester selbst fördert die Kleinen: Musikerinnen und Musiker, die noch nicht 15 Jahre alt sind, können an der Jungen Orchesterakademie teilnehmen, die zweimal jährlich stattfindet. In diesem Rahmen erarbeitet Dirigent Doggenweiler-Fernández während einer mehrwöchigen, intensiven Probenphase mit den Nachwuchsmusikern anspruchsvolle Werke, die in einem gemeinsamen Abschluss-Konzert mit dem Odeon aufgeführt werden.

Sein musikalisches Niveau bewies das Jugendorchester in der Vergangenheit mit ersten Plätzen etwa beim Bayerischen Orchesterwettbewerb 2007 und 2011, beim Deutschen Orchesterwettbewerb 2008 sowie beim internationalen Wettbewerb „Summa Cum Laude“ in Wien 2009, bei dem das Odeon-Jugendsinfonieorchester gleich drei erste Preise davon trug, unter anderem auch den als „Bestes teilnehmendes Ensemble“. Zuletzt gewann das Jugendsinfonieorchester einen 1. Preis „Summa cum laude“ beim Orchesterwettbewerb des „Europäischen Musikfestivals für die Jugend“ in Neerpelt in Belgien.

Das Orchesterkonzert findet am Samstag, 12. Februar, um 18 Uhr im Florianstadl, Bergstraße 2, in Andechs statt. Programm, Karten und Infos im Internet unter www.odeon-muenchen.de.