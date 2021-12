Rotarier spenden zwei weitere Bäume für Schondorf

Die Allee am TSV-Sportplatz erhält eine Eiche und Linde. Damit setzt der Rotary Club Ammersee-Römerstraße ein weiteres Zeichen für Natur- und Klimaschutz.

Natur- und Klimaschutz ist eine der großen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft. Für beides setzt sich der Rotary Club Ammersee-Römerstraße ein. Um die Umwelt zu stärken, hat der Klub Anfang 2021 ein langfristiges Baumpflanzprojekt gestartet. Schon im Frühjahr haben die Mitglieder eine Trauerweide ausgewählt und als Schattenspender am Rand des Sportplatzes des TSV Schondorf gepflanzt. Dann wurde beschlossen, zwei weitere Bäume, eine heimische Hochstamm-Eiche und eine Linde, zu setzen.

Am Samstag war es so weit: Drei Frauen und drei Männer des Klubs haben zusammen mit dem TSV-Vorsitzenden Maik Klehn und unter fachkundiger Leitung ihres Mitglieds Bernhard Korilla, der Staudengärtner und Gartenbaulehrer ist, die beiden drei bis vier Meter hohen Bäume eingepflanzt. Trotz der Kälte ist dafür jetzt die richtige Zeit, da die Bäume in der kühlen Jahreszeit genügend Feuchtigkeit bekommen, um gut anzuwachsen.

Genau die richtige Pflanzzeit

Michael Silbermann, diesjähriger Präsident des Rotary Clubs Ammersee Römerstraße, hat selbst tatkräftig angepackt. Er sagt: „Im Rahmen des diesjährigen weltweiten Mottos von Rotary – Umweltschutz und Nachhaltigkeit – wollen wir mit dieser Aktion unserem Engagement für den Umweltschutz neben unseren sozialen Projekten Nachdruck verleihen. Damit möchten wir ganz konkret in unserer Region einen kleinen Beitrag zur nachhaltigen Vernetzung der Lebensräume, zur Sicherung der Artenvielfalt und zum Klimaschutz leisten.“

Auch Margret Madelung vom Rotary Club freut sich über die Fortführung des Projekts: „Wir hoffen, dass jeder bisherige und künftige Baum der gesellschaftlichen und ökologischen Verbindung dient und den Menschen hier in unserem Wirkungsgebiet ein wenig Freude bereitet.“

Trauerweide weckt Kindheitserinnerungen

Die im Frühjahr an Sportplatz gepflanzte Trauerweide ist bereits gut angewachsen. Die Mitglieder des Sportvereins freuen sich schon, wenn sie eines Tages unter den herabhängenden Ästen der Trauerweide ein Schattenplätzchen finden, durchschnaufen und Kinder und Jugendliche auf den neuen Bäumen herumklettern können. „So wie wir es aus unserer Kindheit kennen“, schwärmt TSV-Vorsitzender Maik Klehn. (ak)

