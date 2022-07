Ammersee

Dießen: Planer verspricht einen Parkplatz mit "riesigem Mehrwert"

Viele Argumente für den geplanten Parkplatzausbau an der Rotter Straße wurden bei der Informationsveranstaltung zum Bürgerentscheid am Mittwochabend in Dießen genannt. Am 7. August findet dazu ein Bürgerentscheid statt.

Plus Am 7. August wird über den Parkplatzausbau an der Rotter Straße in Dießen abgestimmt. Wie Bürgermeisterin Sandra Perzul und Planer bei einer Infoveranstaltung die Notwendigkeit des Projekts begründen.

Von Uschi Nagl

Am Sonntag, 7. August, kann die Bevölkerung in Dießen entscheiden, ob der vorhandenen Behelfsparkplatz an der Rotter Straße, der bislang nur auf Antrag nutzbar ist, zu einem ganzjährig nutzbaren Parkplatz ausgebaut werden soll. Die Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung, die sich gegen den Ausbau stellt, hat Infostände und weitere Aktionen angekündigt. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) lud ihrerseits am Mittwoch zu einer Infoveranstaltung ein, zu der sich rund 70 Personen einfanden.

