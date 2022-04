Rückblick der Pähler Feuerwehr: Hochwasser und Tierrettung

Der Starkregen, der im vergangenen Jahr die Feuerwehr in Pähl vor eine ungewohnte Herausforderung stellt, ist nur eines der herausragenden Themen bei der Jahresversammlung.

Im vergangenen Jahr war das Vereinsleben zum zweiten Mal in Folge wegen der Coronapandemie stark eingeschränkt, wie der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Stephan Gemander bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Freitag im Pfarr- und Gemeindezentrum (PGZ) berichtete. Lediglich ein Besuch der Jubiläumsfeier der Partnerwehr Tutzing, ein Grillfest, die Hauptversammlung und die Teilnahme an der Leonhardifahrt waren möglich. Auch Altpapier konnte gesammelt werden, was fast 1600 Euro in die Vereinskasse brachte.

Mitgliederzahl bleibt fast konstant

Die Mitgliederzahl schwankt laut Gemander nur leicht. Ende vergangenen Jahres hatte der Verein 133 Mitglieder. Die größte Gruppe bilden die 63 Aktiven, gefolgt von 50 Passiven, 15 Förderern und fünf Ehrenmitgliedern. Die Jugend zählt neun Mitglieder.

Einschränkungen hat es laut Kommandant Martin Blobner auch beim Übungsbetrieb gegeben. Nicht eingeschränkt sei hingegen die Einsatzbereitschaft der Wehr gewesen. Es gab 40 Einsätze, den Löwenanteil machten die technischen Hilfeleistungen aus. Darunter waren viele Verkehrunfälle, vorwiegend an der Umfahrung und an der B2 am Unterhirschberg. Auch Brände gab es. Während ein Daxenfeuer schnell gelöscht war, war der Brand eines Wohnhauses dramatischer. Es konnten aber alle drei Personen aus dem Haus gerettet werden.

„Ich habe noch nie so einen Niederschlag gesehen“, so Blobner zum Starkregen am 9. Juni. Innerhalb einer Dreiviertelstunde fielen 85 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Feuerwehr habe bei den Überschwemmungen 15 Einsatzstellen gehabt. „Man kann nicht allen gleichzeitig helfen“, dafür sollte man Verständnis aufbringen, so seine Bitte an die Betroffenen.

In Erinnerung wird auch eine Tierrettung bleiben. Ein 40 Kilogramm schwerer Hund hatte sich in der vereisten Pähler Schlucht verletzt und musste über den Hang aus der Schlucht getragen werden.

Insgesamt verwendeten die Feuerwehrleute 727 Stunden für Einsätze, die gesamte Dienstzeit einschließlich Übungen betrug 3607 Stunden.

Tierrettung in der Pähler Schlucht

Auch zwei Wahlen standen an, die des stellvertretenden Kommandanten und die des Vereinsvorstands. Bei den Kommandanten ändert sich nichts. Robert Kergl wurde von den 34 wahlberechtigten Feuerwehrleuten einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Änderungen gibt es hingegen in der Vereinsführung. Nachdem Kassier Anton Neumayr nach 23 Jahren nicht mehr für das Amt kandidierte, wurde Anna Diehl zur Nachfolgerin gewählt. Auch die Kassenprüfer Johann Weber und Gerhard Müller kandidierten nicht mehr. Ihre Nachfolger sind Quirin Neumayr und Andreas März. Der Vorsitzende Stephan Gemander und sein Stellvertreter Manfred Hafenmayer sowie die Schriftführerin Karolina Blobner setzen ihre Tätigkeiten fort. Alle Wahlergebnisse waren einstimmig.

In seinem Grußwort ging Kreisbrandmeister Karl Neuner auf künftige Herausforderungen ein, auf die sich die Feuerwehren einstellen müssten. Er rechnet damit, dass es Starkregen wie im vergangenen Sommer häufiger geben wird. Auch auf einen Blackout, also einen großflächigen und lange anhaltenden Stromausfall, müsse man sich vorbereiten. Besonders wichtig sei, dass die kritische Infrastruktur, zu der die Feuerwehren gehören, weiter funktioniere.

Neuner dankte den Pähler Feuerwehrleuten für ihren Einsatz und die gute Vorbereitung der Wahlen. Es sei „die schnellste Wahl im ganzen Bezirk“ gewesen, die er erlebt habe. Auch Ursula Herz, die als stellvertretende Bürgermeisterin an der Versammlung teilnahm, würdigte den Einsatz der Aktiven angesichts steigender Herausforderungen.

Anlässlich der Versammlung wurden von Neuner zwei aktive Mitglieder geehrt. Daniel Greinwald und Laszlo Kreti sind seit 25 Jahren im Dienst.

Wieder mehr Veranstaltungen geplant

Auf dem Terminplan stehen bereits die Floriansmesse in Pähl am 5. Mai, ein Frühschoppen am Feuerwehrhaus am 12. Juni, der Kreisjugendfeuerwehrtag am 16. Juli, die lange Nacht der Feuerwehr am 24. September, ein Südtiroler Abend im PGZ am 1. Oktober und ein Watten mit den Wielenbacher Kollegen, desses Termin noch nicht festgelegt wurde.