Rückblick: Endlich wieder Volksfeststimmung in Weilheim und Wielenbach

Plus Was war 2022 im Landkreis Weilheim-Schongau los? Der Ammersee Kurier liefert einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse.

Endlich konnte im Landkreis Weilheim-Schongau wieder im großen Stil gefeiert werden: In Wielenbach fand wieder die Festwoche statt und in Weilheim konnten sich Besucherinnen und Besucher über das Volksfest freuen, das nach zwei Jahren Corona-Pause Ende Mai/Anfang Juni wieder stattfand.