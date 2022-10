Sabotageakte und Randale sorgen für Ärger in Utting

Sabotageakte auf der Baustelle am Schmuckergelände und die Randale am Summerpark sorgen in Utting für Frust. Der Bürgermeister bezieht Stellung.

Am Ende der gut dreistündigen öffentlichen Sitzung des Gemeinderats Utting kam Bürgermeister Florian Hoffmann am Donnerstagabend zu zwei sehr unerfreulichen Punkten. Die betreffen den Wohnungsbau auf dem Schmucker-Gelände sowie das Verhalten von Jugendlichen am Summerpark und die damit verbundenen Reaktionen von Anwohnern ihm gegenüber.

"Es hat bereits zum zweiten Mal einen Sabotageakt auf der Baustelle auf dem Schmucker-Gelände gegeben. Vergangenes Jahr wurde eine Heizungsleitung angesägt und diesmal eine Wasserleitung mit einem Cuttermesser beschädigt, an die eine Spülmaschine angeschlossen werden soll. Das ist eine riesige Schweinerei, da fehlen mir die Worte." Aufgefallen sei die Beschädigung einem Bauarbeiter. "Jetzt müssen wir alle Leitungen abdrücken und schauen, ob auch an anderer Stelle Sabotageakte vorgenommen wurden." Dabei handelt es sich um eine Druck- und Dichtheitsprüfung verlegter Rohrleitungen. Laut Florian Hoffmann wurden in den ersten der 88 barrierefreien Wohnungen bereits die Küchen eingebaut, was die Aufgabe erschwere.

Gemeinde Utting stellt Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Die Sabotage sei auch mit Blick auf den 1. Januar, an dem die ersten Bewohner in den Wohnungen mit sozialverträglicheren Mieten einziehen sollen, ein sehr ärgerlicher Vorfall. "Wir haben Anzeige gegen Unbekannt gestellt wegen Hausfriedensbruch", informierte der Bürgermeister die Räte. Im Fall der im vergangenen Jahr beschädigten Heizungsleitung habe die Versicherung den Schaden bezahlt, da die Gemeinde habe nachweisen können, dass die Baustelle wie vorgeschrieben gesichert gewesen sei.

2016 erwarb die Gemeinde das 12.000-Quadratmeter-Areal. Rund 30 Millionen Euro investiert die Gemeinde Utting insgesamt und hat für das Großprojekt auch ein eigenes Kommunalunternehmen gegründet, das sich um das Thema kümmert. Rund 250 Menschen sollen auf dem Schmucker-Gelände einmal leben.

Hoffmann ging auch auf die Ereignisse im Summerpark am Freitag, 7. Oktober, ein. Da wurde von Jugendlichen ein Haus von Anwohnern mit Steinen beworfen. Hoffmann verurteilte die Tat. Er habe vom zuständigen Dießener Polizeichef erfahren, dass von 14 Personen die Personalien aufgenommen wurden. "Vier stammen aus Utting, die anderen leben in anderen Gemeinden am Ammersee." Er habe Verständnis, dass die Anwohner rund um den Park verärgert sind über die Jugendlichen, die sich dort teils die ganze Nacht aufhalten und laut Musik hören. Was er sich von Anwohnern teilweise habe anhören müssen am Montag nach dem Vorfall, sei aber auch inakzeptabel. "Da wird mir Desinteresse unterstellt, das Problem anzugehen. Mir wurden sogar Krankheiten gewünscht", berichtete er im Gemeinderat. Hoffmann verweist auf die engagierte Security, den geplanten Streetworker sowie die vorgesehene Sicherheitswacht und die beschlossene WC-Anlage im Park als Maßnahmen, um die Situation zu verbessern.

Lesen Sie dazu auch