Schacky-Park Dießen: Junge Leute arbeiten am Monopteros

Die ersten Restaurierungen des Schacky-Parks in Dießen liegen inzwischen mehr als zehn Jahre zurück. Bereits jetzt gibt es wieder was zu tun. Die Jugendbauhütte Regensburg hilft.

Wie viele andere historische Bauwerke und Anlagen ist auch der Schacky-Park eine dauerhafte Baustelle. An den befestigten Wegen, Gebäuden und Betonbauwerken nagt beständig der Zahn der Zeit. Auch das, was in den 2000er-Jahren restauriert wurde, weist zum Teil schon wieder Sanierungsbedarf auf. Unterstützung hat in der vergangenen Woche die Jugendbauhütte Regensburg geleistet. Neun junge Leute haben unter anderem am Monopteros, Fischbrunnen und Teehaus gearbeitet.

2009 etwa konnte der Abschluss der Restaurierung des Monopteros gefeiert werden. Seither haben sich auf den Oberflächen aber schon wieder Moosflechten ausgebreitet, Wasser und Frost haben dem Bodenmosaik und den Treppenstufen zugesetzt, schildern Christine Reichert und Joachim Maria Hoppe die Situation, die die neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendbauhütte vorfanden, als sie in der letzten Aprilwoche nach Dießen kamen.

Wasser und Eis machen der Bausubstanz im Schacky-Park zu schaffen

Eigentlich, blickt Hoppe zurück, wäre es vielleicht schon damals bei der ersten Sanierung 2008 gut gewesen, das komplette Fundament des Monopteros zu ertüchtigen, aber auch aus finanziellen Gründen habe erst einmal nur das Notwendigste gemacht werden können. So galt es nun, die seither entstandenen Risse und Abplatzungen zu schließen: „Das ist wie beim Zahnarzt, zuerst muss man ganz tief bohren und dann Füllmasse einbringen“, macht Christine Reichert die Sanierung anschaulich. Gefährlich wird dem Boden des Monopteros vor allem, dass dieser sich zur Mitte hin etwas senkt und sich damit das Wasser sammelt. Zwar wurden 2008 Ableitungen in den Untergrund gelegt, doch das hält Hoppe auch für keine gute Lösung, sodass man nun dazu übergegangen sei, stehendes Wasser einfach herauszuwischen.

Eine weitere Baustelle für die Jugendbauhütte waren die von Randalierern umgestürzten Baluster am Froschbrunnen. Foto: Gerald Modlinger

Die Jugendbauhütte war darüber hinaus damit beschäftigt, Fugen zwischen den rund 20 Vasen und deren Fundamenten zu schließen und ein Geländer am Teehaus abzuschleifen, das neu gestrichen werden muss. Am Froschbrunnen wurden von Randalierern umgeworfene Beton-Baluster wieder aufgestellt und befestigt, berichtet Hoppe weiter.

So funktioniert die Jugendbauhütte Regensburg

Wer bei der Jugendbauhütte Regensburg tätig ist, leistet ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ab, berichtet Charlotte Stier, die mit zwei weiteren jungen Frauen die Risse am Monopteros ausbesserte. Zuvor habe sie zum Beispiel schon bei der Renovierung einer kleinen Kapelle bei Regensburg mitgearbeitet, ansonsten sei sie im Restaurierungszentrum der Bayerischen Schlösserverwaltung tätig. Das Jahr diene als Orientierungsjahr, ob man in diesem Bereich beruflich tätig werden will, oder auch als Vorpraktikum für ein entsprechendes Studium.

Neben Vertretern des Förderkreises Schacky-Park schaute sich auch Axel Hofstadt, der Leiter des Ortskuratoriums München der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die Arbeit der Jugendbauhütte und den Schacky-Park an, der sich mit Narzissenfeldern und blühenden Obstbäumen im schönsten Frühlingskleid präsentierte. „Das ist ja nicht nur eine flache Grünfläche, sondern eine richtige Landschaft“, sagte er, als er vom Monopteros über das acht Hektar große Gelände blickte, das das Ehepaar von Schacky zwischen 1903 und 1913 im Stil eines englischen Landschaftsparks anlegen hatte lassen.

Seit seiner vor 16 Jahren begonnenen Restaurierung ist der Park zu einer beliebten Sehenswürdigkeit in Dießen geworden. Der Schacky-Park gehört seit 2017 zu den 530 Objekten in Bayern, die von der Stiftung unterstützt werden, die wiederum durch Fördergelder, Stiftungs- und Lotterieerträge finanziert wird.