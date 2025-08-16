Ehemaliger Tourismus-Chef fordert von der Schifffahrt Rückkehr zur Schiffermütze

In seinem Leben hat Bertold Jetschke schon viele Dampferfahrten auf dem Ammersee unternommen, der heute 85-Jährige war Geschäftsführer des Tourismusverbands Ammersee-Lech. Nach vielen Jahren verbrachte er nun wieder mal einen „wunderschönen Tag“ auf dem Ammersee. Getrübt wurde die Freude darüber jedoch durch ein Detail: die Kopfbedeckungen der Bordbesatzung. Diese gab ihm Anlass, sich an die Geschäftsführung der Seenschifffahrt mit Sitz am Königssee - und an unsere Redaktion - zu wenden.

Diese Kopfbedeckungen zu betrachten, hatte Jetschke ausreichend Gelegenheit: Zunächst fuhr er, wie er schreibt, mit dem Raddampfer „Diessen“ nach Stegen. Nach einer Wanderung vorbei am Haus von Helene Fischer in Buch nach Breitbrunn ging es per Schiff nach Utting und von dort aus nach Dießen zurück. Jetschke lobte den weiß-blauen Himmel, die „äußerst freundliche“ Mannschaft und auch das Schnitzel an Bord, „gut zubereitet und preiswert“.

Gerade auf den nostalgisch anmutenden Raddampfern auf dem Ammersee sollte Wert auf eine dazu passende Kopfbedeckung beim Personal gelegt werden, findet Bertold Jetschke. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Was hat eine Baseballkappe auf einem Raddampfer zu suchen?

Dann folgt die Einschränkung: „Aber als ich dann mal die neumodische Kappe sah, die die Mannschaft wohl ungern trägt, war ich erschrocken. Was hat denn diese Donald-Trump-Kappe auf einem bayerischen Schiff der Meisterklasse zu suchen? Es reicht doch schon, wenn die jungen und selbst die alten Autofahrer diese Donald-Trump-Kappen tragen, da will man doch nicht auch noch auf dem schönen Schiff die netten Seeleute mit diesen Undingern sehen. Bitte wieder zurück zu den schönen Mützen der Schifffahrt.“

Dagegen habe seine Spreewälder Schiffermütze aus grauem Stoff und schwarzem Schirm das Bordpersonal zum Staunen gebracht, schreibt Jetschke weiter. Eine echte Schiffermütze strahle Autorität aus, das sei für Schiffspersonal wichtig, sei es doch gegenüber Passagieren weisungsbefugt, merkt er an, und zieht im Gespräch mit unserer Redaktion einen Vergleich mit der Polizei: „Ein Polizist ist ja auch nur im Amt, wenn er Mütze trägt.“ Und nicht umsonst gehörten Piloten- und Kapitänsuniformen zu den beliebtesten Faschingskostümen. „Uniformen ziehen noch immer.“

Bertold Jetschke mit Spreewaldmütze. Foto: Bertold Jetschke

Dem Uniformprinzip bei der Schifffahrt und der Erkennbarkeit des Schiffspersonals tun jedoch heutzutage allein Hemd beziehungsweise Bluse und Hose Genüge, erklärt der Geschäftsführer der Bayerischen Schifffahrt, Michael Grießer. Eine Schiffer- oder Kapitänsmütze aufzusetzen, sei keine Pflicht. Dies zu tun oder zu lassen, könnten die Beschäftigten selbst entscheiden, ebenso, ob sie eine Krawatte tragen wollen. Gerade an heißen Sommertagen werde eine klassische Schifffahrtsmütze mit Kunststoffgewebe als unangenehm empfunden, eine Krawatte binden sich laut Grießer nur noch wenige Schiffsführer.

Die Baseballkappen sollen die Mitarbeitenden vor der Sonne schützen

Allerdings habe die Schifffahrt als Arbeitgeber auch eine Fürsorgepflicht im Hinblick auf den Sonnenschutz: Deshalb gebe es die Kopfbedeckungen, die Bertold Jetschke als „Donald-Trump-Kappen“ bezeichnet, erklärt Grießer weiter. Viele Jahre habe ein Großteil des Bordpersonals nämlich ohne was auf dem Kopf zu tragen, Dienst gemacht. Vor mehreren Jahren haben dann laut Grießer Mitarbeiter einen Sonnenschutz eingefordert - seither gebe es diese Baseballkappen aus Baumwolle.

Die Lockerung von Bekleidungsvorschriften folge einem allgemeinen gesellschaftlichen Trend: Allein schon die „massiven Probleme bei der Personalgewinnung“, die viele Verkehrsunternehmen plagten, führten dazu, dass etwa auch Busfahrer heute kaum noch eine Krawatte tragen und mit T-Shirt und kurzen Hosen am Steuer säßen, nennt Grießer ein Beispiel aus einer anderen Branche. Überhaupt habe sich der Kleidungsstil gewandelt: „Bei uns im Berchtesgadener Land haben vor 20 Jahren vier von fünf Bürgermeistern noch Lederhose und weißes Hemd getragen, heute tragen sie Jeans und Poloshirt.“

Auch bei der Polizei geht es manchmal ohne Mütze

Und selbst bei der Polizei bleibt die Dienstmütze offenbar auch öfter im Auto liegen, anstatt auf dem Kopf der Beamten zu sitzen. „Die Mütze ist nicht zwingend erforderlich“, heißt es von der Dießener Dienststelle, „es ist ein Gerücht, dass ein Polizist keine Maßnahmen treffen kann, wenn er keine Mütze trägt.“ Entscheidend sei auch für Polizeibeamte, durch eine Uniform erkennbar zu sein. Und dafür genügen - wie bei der Schifffahrt - Hemd beziehungsweise Bluse und Hose.