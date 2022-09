Ammersee

13:04 Uhr

Schondorf: Das Parken am Eichet wird beschränkt

Ähnlich wie in der Bahnhofstraße in Schondorf soll künftig in der Straße "Am Eichet" nicht mehr durchgängig geparkt werden.

Plus Die Parksituation in der Straße am Eichet in Schondorf stellt sich den Anwohnern oft als "katastrophal" dar. Jetzt beschließt der Gemeinderat Einschränkungen für Parkende.

Das Parken in der Straße am Eichet in Schondorf zwischen Sonnenleite und Toni-Ruhr-Straße wird beschränkt. Die dortige Park- und Verkehrssituation hatten Anwohner aus diesem Bereich bereits im vergangenen Jahr in einem Antrag an den Gemeinderat thematisiert.

