Schondorf denkt daran, die ehemaligen Rathäuser zu sanieren

Plus Bald sind die neuen Landkreis-Wohnungen am Griesfeld bezugsfertig. Das könnte für Schondorf eine Chance sein, mit der Renovierung eigener Wohnungen zu beginnen.

Die Frage, wann und wie der gemeindliche Wohnungsbestand saniert und modernisiert werden soll, wird im Schondorfer Gemeinderat immer mal wieder aufgeworfen. Auch in der jüngsten Sitzung ging es um diese Frage. Anlass war, dass im Frühjahr die zehn neuen Wohnungen des Landkreises am Griesfeld bezugsfertig sein sollen. Das böte jetzt die Gelegenheit für die Gemeinde, einige eigene Wohnungen zu sanieren, sagte Helga Gall, die dazu einen Antrag der Grünen-Fraktion präsentierte.