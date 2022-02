Schondorf: Expressive Szenen, mutige Kontraste im Studio Rose

Plus Ilse Renner, Barbara Manns, Ute Wild und Karl-Heinz-Breves stellen unter dem Titel "4.0" im Studio Rose in Schondorf aus.

Mit Klavierstücken, interpretiert von Maria Morgenstern, startete am Freitag die Ausstellung 4.0 im Schondorfer Studio Rose, die eigentlich als „5.1“ schon im Dezember geplant gewesen war, jedoch abgesagt wurde. „Damals kam die 2G-plus-Verordnung einem Lockdown gleich“, sagte Dr. Silvia Dobler bei der Vernissage und freute sich, dass nun – unter gleichen Auflagen – viel mehr Besuchende als erwartet gekommen waren.