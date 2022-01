Schondorf: GPS-Technik überführt zehnjährigen Dieb

Einem Schüler wird in Dießen während des Unterrichts eine Smartwatch gestohlen. Die Mutter des Buben überführt den Dieb mittels GPS-Technik.

Die moderne Technik hat ein zehn Jahre alter Dieb unterschätzt und konnte so schnell überführt werden. Wie die Polizei mitteilt, rief eine 42 Jahre alte Frau aus Geltendorf am Montagabend gegen 19.30 Uhr bei der Polizei an. Sie teilte mit, dass die Smartwatch ihres elfjährigen Sohnes am selben Tag in einer Dießener Schule gestohlen worden sei und sie nun per Ortungsfunktion den Zeitmesser in Schondorf lokalisiert habe.

An der angegebenen Adresse fand einen Polizeistreife einen zehnjährigen Mitschüler des Beklauten vor, der den Diebstahl auch gleich einräumte und die Uhr wieder herausgab. Der junge Uhreneigentümer hatte sie für den Sportunterricht abgenommen und auf einen Tisch gelegt, wo sie der Täter einsteckte und mitnahm. Die Smartwatch hat einen Wert von etwa 100 Euro. (lt)