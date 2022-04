Ammersee

Schondorf: Hilfsangebot für Menschen mit Depressionen

In Schondorf gründet Simon Gall eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen.

Plus Simon Gall aus Schondorf schafft ein Hilfsangebot für Menschen, die unter Depressionen leiden. „Amor fati“ will Betroffenen Lebensmut und Optimismus schenken.

Von Dagmar Kübler

Depressionen zählen zu den häufigsten Volkskrankheiten. Seit der Coronapandemie haben die psychischen Erkrankungen noch einmal zugenommen. Was helfen kann, ist der Austausch zwischen den Betroffenen. Doch Selbsthilfegruppen sind in der Region dünn gesät. In Schondorf entsteht nun neue Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit.

