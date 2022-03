Ammersee

vor 40 Min.

Schondorf: Katinka Schneweis stellt im Studio Rose aus

Katinka Schneweis (rechts) und Kuratorin Silvia Dobler haben bis zuletzt am Konzept der Wanderausstellung im Schondorfer Studio Rose gefeilt.

Plus "Die Kraft der leisen Mächte" heißt die Ausstellung von Katinka Schneweis im Studio Rose. Mit ihren gezeigten Werken nähert sich tiefgehenden Themen wie Liebe und Zuversicht.

Von Minka Ruile

Bis zuletzt wurde im Studio Rose am Konzept der aktuellen Ausstellung gefeilt. Silvia Dobler und „First Female Artist in Residence“ Katinka Schneweis haben dabei nicht allein auf „Die Kraft der leisen Mächte“ vertraut, sondern, so die Kuratorin des Schondorfer Kunstateliers, „unbewusst auch auf ‘schöne’ Themen gesetzt“.

