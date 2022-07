Schondorf: Stehender Applaus für den Fliegenden Holländer

Plus Der fliegende Holländer sorgt in Schondorf für Standing-Ovations.Für den Richard-Wagner-Verband ist das große Bestätigung für ein großes Wagnis.

Ein Wagnis war es ja schon, eine zweieinhalbstündige Wagner-Oper in ihrer Länge zwar nicht, bei der Instrumentierung allerdings bedeutend einzuschränken – und das bei einer technisch unverstärkten Aufführung im Freien, wo auch das Wetter ein nicht unerheblicher Faktor ist. Mitglieder des Richard-Wagner-Verbands Ammersee gebaren diese einigermaßen verrückte Idee und spannen sie bis zu zwei Aufführungen am Wochenende weiter.