Schondorf sucht nach Lösung für schwangere Gemeinderätin

Die Schondorfer Gemeinderätin Anna Klinke erwartet ein Kind und möchte ihr Mandat weiter ausüben. Das Ratsgremium diskutiert über Optionen bei Umsetzung. Es gibt Hürden.

Anna Klinke sitzt für die CSU im Schondorfer Gemeinderat. Doch ab dem kommenden Jahr könnte es für sie deutlich schwieriger werden, bei den Gemeinderatssitzungen teilzunehmen. Sie ist schwanger und der für die Geburt errechnete Termin ist Silvester. Weil Klinke ihr Mandat aber weiterhin wahrnehmen möchte, beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Frage, wie dies realisiert werden kann. Dabei zeigte sich, dass es allein mit dem Zuschalten über einen Internetdienst wie Zoom oder MS Teams nicht getan ist.

Skeptisch äußerte sich Stefanie Windhausen (Grüne): "Ich berate große Firmen zu dem Thema und kenne die Herausforderungen. Das fängt bei der Qualität von Ton und Bild an, wo viel verloren geht. Es geht auch um die Frage, wie der Bürgermeister merkt, dass sie sich zu Wort meldet." Bürgermeister Herrmann sagte, er sei nicht dagegen, gab aber zu bedenken, dass in einer früheren Diskussion Hybridsitzungen, bei denen jemand zugeschaltet wird, für ein Dorf von Schondorfs Größe nicht sinnvoll sei. "Die Frage ist auch, wie stellt man sicher, dass das Ratsmitglied, das zugeschaltet wird, wirklich allein ist. Debatten im nicht öffentlichen Teil unterliegen der Verschwiegenheitspflicht." Ein wichtiger Punkt seien auch die gegenseitige Wahrnehmung der Gemeinderäte untereinander und für die Zuhörer im öffentlichen Teil, so Herrmann.

Wahrnehmbarkeit für andere Ratsmitglieder und Zuhörer ist wichtig

Laut Herrmann nutzen 7,7 Prozent der bayerischen Kommunen das Instrument der Hybridsitzung, auf Kreisebene seien es 27 Prozent, wobei mancherorts nur in speziellen Fällen wie einer angespannten Corona-Situation darauf zurückgegriffen werde. Die zitierten Zahlen stammten vom Bayerischen Gemeindetag, so der Bürgermeister. Einig waren sich Herrmann und Bettina Hölzle, Fraktionssprecherin der CSU, darin, dass Gründe, festgelegt werden könnten, wann eine Zuschaltung zur Sitzung genehmigt wird.

Rainer Jünger (CSU) verwies darauf, dass das Thema Teilhabe überall großgeschrieben werde. "Das sollte uns schon etwas wert sein", sagte er mit Blick auf die Kosten für anzuschaffende Technik. Die Verwaltung soll nun erst einmal Angebote zum Equipment einholen, beschloss der Gemeinderat bei einer Gegenstimme. Dann wird das Thema noch einmal behandelt.

