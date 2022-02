Schondorf: Warum vier Referenten jetzt offiziell "Beauftragte" heißen

Plus Vier Referenten der Gemeinde Schondorf hätten laut Geschäftsordnung der Gemeinde nie so genannt werden dürfen. Die Differenzen im Gemeinderat sind nun geklärt.

Vor gut drei Wochen hat eine Diskussion im Gemeinderat für Verwunderung gesorgt: Die Referentinnen und Referenten Dr. Silvia Dobler (Kultur), Stefan Birkner (Vereine), Anke Neudel (Veranstaltungen) und Jo-Ann von Meding (Bürgerbudget) sollen nicht mehr offiziell den Referenten-Titel tragen, sondern fortan als Beauftragte tätig sein. Doch die Fraktionen konnten sich nicht einigen. Nun scheinen die Differenzen aus dem Weg geräumt.