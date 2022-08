Schondorf: Wer gibt Yuliia Menkovska und ihrer Tochter ein Zuhause?

Plus Yuliia und Kate Menkovska aus der Ukraine wohnen vorübergehend in Schondorf. Die Ammerseegemeinde ist den beiden nicht fremd, das Schicksal hat sie schon einmal dorthin geführt.

Die Ukrainerin Yuliia Menkovska hat eine besondere Verbindung zu Schondorf. Schon mehrfach erfuhr sie hier Hilfe – zuerst als Kind nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl, dann während einer Herz-OP ihrer Tochter und nun als Flüchtling vor dem Krieg in ihrer Heimat. Hier ein Bericht über ein ungewöhnliches Schicksal.