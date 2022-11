Schondorf und das schwierige Thema E-Boote an den Anlegestegen

Plus Besitzer von E-Booten möchten in Schondorf Liegeplätze für die kommende Saison. Der Gemeinderat hat zu dem Anliegen eine klare Meinung.

Der Ammersee ist ein Idyll für Erholungssuchende als Gäste entlang des Ufers zum Baden oder auf dem Wasser. Typisch für den Ammersee sind die Segler, die bei gutem Wetter zahlreich unterwegs sind. Die Anlegeplätze an den Stegen sind begehrt. In Schondorf ging es im Gemeinderat um die Frage, ob auch E-Boote bei der Vergabe berücksichtigt werden sollen.