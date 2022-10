Schondorfer Bahnhofschuppen: Regierung von Oberbayern übt Kritik

Plus Schondorf reicht bei der Regierung von Oberbayern Projekte ein, die 2023 gefördert werden sollen. Die Pläne für den Bahnhofschuppen stoßen auf wenig Gegenliebe.

Gelder aus der Städtebauförderung sind eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen, um Projekte realisieren zu können. Im Gemeinderat Schondorf berichteten Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) und sein Stellvertreter Martin Wagner ( CSU), welche Projekte bei der Regierung von Oberbayern fürs nächste Jahr angemeldet und welche nicht berücksichtigt wurden. Zudem wurde informiert, dass die Regierung mit einer Entscheidung des Ratsgremiums nicht glücklich sei und die Gefahr bestehe, dass die Kommune aus der Förderung falle.