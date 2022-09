Ammersee

Schondorfer Vereine: Welcher Zuschuss ist angemessen?

Plus Schondorfs Kirchenchor möchte eine Förderung. Das führt im Gemeinderat zur Grundsatzdebatte über die Bezuschussung. Die Entscheidung könnte wegweisend sein für Zukunft.

Von Christian Mühlhause

Wenn Vereine, Organisationen oder Veranstalter auf die Kommune Schondorf zukommen, und um finanzielle Unterstützung bitten, gehen die Vorstellungen im Gemeinderat oft weit auseinander, welche Summe denn nun angemessen sei. So war es in der vergangenen Sitzung auch wieder, als es um einen Zuschuss für den Kirchenchor ging, der im Oktober in die italienische Partnergemeinde Boves reisen will. Im Gremium wurde schließlich angeregt, eine einheitliche Lösung zu finden, die für alle verbindlich ist. Die Entscheidung zum Chor könnte dabei als Blaupause dienen.

