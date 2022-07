Schulabschluss in Dießen: Goodbye, Carl-Orff-Schule

Die Dießener Mittelschule verabschiedet drei Abschlussklassen. Welche Wünsche die Absolventinnen und Absolventen begleiten.

„I just came to say goodbye“ – so hieß der Song der Schülerband, der die gemeinsame Abschlussfeier der 9. und 10. Klassen an der Dießener Carl-Orff-Schule musikalisch einleitete. Eine Reise mit einigen Weggabelungen, die für die meisten Schüler vor neun oder zehn Jahren mit dem ersten Schultag begonnen hatte, sei nun zu Ende, so bezeichnete es Bürgermeisterin Sandra Perzul in ihrer Rede. Im Namen der Marktgemeinde Dießen überreichte sie den Besten der jeweiligen Jahrgangsstufe noch ein Geschenk.

Auch die Klassenelternsprecherinnen verwiesen auf eine Zeit mit schönen Erfahrungen, Erinnerungen und Freundschaften, sowie auch gemeinsamen Erlebnissen wie Klassenfahrten, die für immer im Gedächtnis der Schüler bleiben würden. Auch wenn der neue Lebensabschnitt nicht immer geradlinig verlaufen werd: Die Schüler sollten an ihre Träume und den Wunsch, sie zu verwirklichen, glauben. Schulleiter Michael Bauer forderte die Schulabgänger auf, mit Begeisterung und Fantasie ihre Zukunft zu gestalten und selbst in die Hand zu nehmen.

Der Klassenlehrer der 9. Klasse, Simon Hacken, führte jedem seiner Schüler nochmals jeweils in einem persönlich gehaltenen Satz sein besonderes Talent vor Augen und betonte das Ziel der Mittelschule neben der Wissensvermittlung – nämlich die Stärkung von Herz und Charakter.

Dießen: Klassenlehrer bekommt goldene Schallplatte

Mit einer goldenen Schallplatte mit dem Titel „Simply the best“ bedankte sich die M 10a bei Klassenlehrer Mario Zahn. Dieser verwies in seiner Rede auch auf die vielen „Vielleichts“, welche die letzten zwei Jahre in der Schule während der Corona-Zeit geprägt hätten. Doch trotz vieler Unwägbarkeiten sei es am Ende doch „viel“ gewesen was erreicht wurde und allen „leicht“ gefallen –schließlich hätten alle die M10-Prüfung bestanden. Für die M 10b bedankte sich Klassensprecher Sebastian Klehn bei der abwesenden Klassenlehrerin Alexandra Schmitt für ihre Unterstützung mit den Worten: „Was Sie geleistet haben, werden wir wohl erst in ein paar Jahren zu schätzen wissen.“

Dass die Zeit am schnellsten vergehe, wenn es am besten sei – diese Erkenntnis von Schülersprecher Federico Ciullo könne auch auf die anfangs von der Bürgermeisterin erwähnte Reise angewendet werden. Von nun an heißt es jedoch – laut der Schlusszeile aus dem Lied der Schülerband für jeden Absolventen: „I keep dancing on my own“. (AK)

