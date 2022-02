Ammersee

18:00 Uhr

Schwangerschaftsberatung: Was macht der umstrittene Verein Kaleb in Dießen?

Plus Der umstrittene Verein Kaleb bietet Schwangerenberatungen an und ist nun auch am Ammersee aktiv. Der MDR berichtete über fragwürdige Methoden in Beratungen.

Von Oliver Wolff und Michael Fuchs-Gamböck

Der Verein Kaleb hat sich in Dießen niedergelassen, der bundesweit an etwa 30 Standorten vertreten ist. Die Ammerseeregion ist der erste Stützpunkt in Bayern. Kaleb schreibt sich auf die Fahnen, Schwangere und Familien zu unterstützen und bietet unter anderem Schwangerenberatungen an. Nach einem Bericht des Fernsehsenders MDR ist der Verein aber in Kritik geraten: Schwangere, die abtreiben wollten, sollen in den Gesprächen psychisch und moralisch unter Druck gesetzt worden sein. Die AK-Redaktion hat mit Katrin Goldin von Kaleb in Dießen über die Beratungsmethoden und Ziele des Vereins gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen