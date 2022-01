Ammersee

vor 35 Min.

"Schwarzbau" am Ortsrand: Warum in Utting der Dönerwagen weg ist

Der Imbiss-Stand, der über 20 Jahre in Utting am Ortsausgang Richtung Schondorf stand, ist inzwischen verschwunden, nachdem das Landratsamt gegen den „Schwarzbau“ vorgegangen war.

Plus Der Imbiss am nördlichen Ortsausgang ist nicht genehmigt und ist jahrelang nur geduldet. Gemeinde und Landratsamt schaffen Fakten. Die Betreiber haben Schulden.

Von Oliver Wolff

Roswitha Schneller hat sich schon seit 1999 in Utting dafür eingesetzt, dass Imbissbetreiber auf ihrem Grundstück am nördlichen Ortsausgang an der Schondorfer Straße Essen verkaufen dürfen. Betreiber kamen und gingen. Aus einem mobilen Verkaufswagen, der zwei Mal in der Woche auf dem Grundstück stehen durfte, wurde über die Jahre ein stationärer, an sechs Tagen geöffneter Imbiss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen