Schwerer Verkehrsunfall bei Herrsching am Silvesterabend

Bei Herrsching am Ammersee hat sich am 31. Dezember 2021 ein schwerer Unfall ereignet.

Bei einem Unfall in Wartaweil bei Herrsching am Ammersee werden am Silvesterabend drei Menschen schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnet ein Gutachten an.

Am Silvesterabend, etwa eine halbe Stunde vor dem Jahreswechsel, hat sich in Wartaweil bei Herrsching ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, waren drei Personen mit einem Auto von Herrsching in Richtung Fischen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache ist das Fahrzeug auf Höhe Wartaweil ins Schleudern geraten und eine Böschung hinaufgeschossen. Der Wagen krachte frontal in einen Baum, rollte die Böschung wieder hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend am Straßenrand zum Stehen. Schwerer Unfall bei Herrsching an Silvester: Feuerwehr und Hubschrauber im Einsatz Die Feuerwehr Herrsching befreite alle drei schwer verletzten Insassen, darunter eine 26-jährige Frau, die außerhalb des Fahrzeugs lag und mit dem Arm unter dem Wrack eingeklemmt war. Danach wurden die drei in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es kam dabei auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Laut Polizei ist noch unklar, warum es zu dem Unfall gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft hat daher ein Gutachten angeordnet. Die Straße war für etwa fünf Stunden gesperrt. (ak) Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Polizeieinsätze an Silvester: Vandalismus und ein Brand

