Schwerer Verkehrsunfall bei Andechs: Mit Hubschrauber in Klinik

Ein 64-Jähriger übersieht zwischen Frieding und Rothenfeld einen vorfahrtsberechtigten anderen Autofahrer. Feuerwehr und Hubschrauber sind im Einsatz.

Am Mittwochnachmittag hat sich gegen 14.40 Uhr hat sich auf der Verbindungsstraße zwischen Frieding und Rothenfeld ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 64-jähriger Mann aus Tutzing mit seinem Auto in die Kreuzung zur Kreisstraße 3 ein, hatte dabei allerdings das Stoppschild missachtet. Laut Polizei war er sich sicher, dass in diesem Moment kein anderes Fahrzeug kreuzt.

Wagen schleudert von der Fahrbahn und prallt gegen Straßenschild

Allerdings hatte der Mann einen auf der Vorfahrtstraße aus Andechs in Richtung Starnberg fahrenden 62-jährigen Autofahrer aus München übersehen und stieß frontal sein linkes Heck. Der Wagen des 62-Jährigen schleuderte von der Fahrbahn, prallte gegen ein großes Straßenschild und schleuderte dann wieder zurück auf die Straße.

62-Jähriger aus München mit dem Rettungshubschrauber in Klinik Murnau

Der Unfallverursacher blieb unverletzt, der Münchner hingegen wurde mit mittelschweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Murnau geflogen. Die beiden Autos wurden erheblich beschädigt und abgeschleppt, den entstandene Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Unfallstelle haben die Feuerwehren Andechs und Herrsching abgesichert. (ak)

