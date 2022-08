Spontane Idee eines Schwimmers löst Suchaktion am Ammersee aus

Am Montagabend wird die Polizei zum Strandbad St. Alban gerufen: Ein Schwimmer ist seit Stunden abgängig. Das Rätsel löst sich schnell.

Die Hitzewelle lockt viele zum Baden - und sorgt am langen Wochenende für einige Rettungseinsätze. Bereits am Sonntag wurde zweimal am Ammersee nach vermissten Personen gesucht, am Montagabend wird die Polizei erneut alarmiert. Ein junger Mann wird, nachdem er zum Baden gegangen war, vermisst. Seine Freunde hatten einen Notruf abgesetzt, teilte die Polizei Dießen mit.

Spontan entschlossen, den Ammersee zu überqueren

Der 27-Jährige, der nicht aus Bayern stammt, habe sich nach Angaben der Polizei spontan entschlossen, den Ammersee zu überqueren, ohne seinen Freunden Bescheid zu geben. Die Mitteilung, dass ein Schwimmer abgängig sei, erreichte die Polizei Dießen kurz vor 18 Uhr und die komplette Suchmaschinerie lief an: Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Rettungsboote hatten mit der Suche gerade begonnen, als der junge Mann ans Ufer kam. "Die Suche ist gerade richtig angelaufen, als der Mann wieder unversehrt zu seinen Freunden zurückkehrte", teilte die Polizei gegenüber unserer Redaktion mit. (AZ)

