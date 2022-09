Seeanlagen in Dießen: Ab 26. September wieder Baustelle

Auch bei der Umgestaltung der Dießener Seeanlagen geht die Sommerpause zu Ende: Was sich ab 26. September auf der Baustelle tun wird.

In den Dießener Seeanlagen herrscht ab Montag, 26. September, wieder reger Baustellenverkehr. Die Abbrucharbeiten an der Asphaltdecke beginnen. Das Gelände wird für die nächsten Schritte vorbereitet. Ab Ende Oktober wird mit den Pflasterarbeiten begonnen. Für die Dauer der Landschaftsbauarbeiten ist immer wieder mit Einschränkungen beim Zugang zu den Seeanlagen und auf dem Gelände zu rechnen, informiert die Marktgemeinde Dießen. So muss etwa die Unterführung unter den Bahngleisen temporär für ein bis zwei Tage gesperrt werden, da auch hier die Asphaltdecke entnommen wird.

Der Zugang zum Dampfersteg bleibt für die Dauer der Seenschifffahrt bis 16. Okotber, erhalten. Der Betrieb des Seekiosks wird so gut es geht ermöglicht. Die tatsächlichen Öffnungszeiten obliegen jedoch der Kioskbetreiberin. Dies gilt auch für den Pavillon der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst. Die Wegeverbindung von Norden nach Süden wird für die Dauer der gesamten Maßnahme grundlegend aufrechterhalten, Unterbrechungen erfolgen im dynamischen Baustellenverlauf und werden nur von kurzer Dauer sein. Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, sich an die beschilderte Wegeführung zu halten.

Die Fertigstellung der Seeanlagen rückt in absehbare Nähe

Dießens Erste Bürgermeisterin Sandra Perzul freut sich über die Wiederaufnahme der Arbeiten. „Die lange Pause hatte zwar auch etwas Gutes. So konnten unsere Kioskpächterin und die Besucherinnen und Besucher noch das schöne Wetter ohne große Baustellenbelastung nutzen“, so Perzul. Zum Ende der Schifffahrtsaison sei es aber wichtig, dass nun auch die Arbeiten wieder aufgenommen würden und das Ende der Umgestaltung somit in absehbare Nähe rücke. (AK)

