Ammersee

vor 49 Min.

Seltenes Jubiläum: Diamanthochzeit in Dießen

Bürgermeisterin Sandra Perzul (links) überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde Dießen fanFriederike und Herbert Bolte. Das Paar feierte am 9. August 2022 seine Diamanthochzeit.

Plus 60 Jahre verheiratet zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit. Friederike und Herbert Bolte aus Dießen feiern dieses seltene Ehejubiläum. Warum ihre Wahl vor rund 30 Jahren auf die Marktgemeinde fiel.

Von Uschi Nagl

Am 9. August 1962 heirateten Friederike und Herbert Bolte in ihrer Heimatstadt Celle, dem Südtor zur Lüneburger Heide in Niedersachsen. Auf den Tag genau 60 Jahre später feierten die Eheleute ihre Diamanthochzeit gemeinsam mit ihrer Familie und zahlreichen Weggefährten bei strahlendem Sommerwetter im Dießener Unterbräu.

