Sie hassten und sie liebten sich: Yvonne und Gunter Gabriel

Günter Gabriels Tochter Yvonne tritt an, das musikalische wie materielle Erbe ihres Vaters anzutreten. „Denkmal“ nennt sich der Einstand in die Branche. Was sie im Interview verrät.

Wer kam wann auf die Idee für dieses spezielle Album?



Yvonne Gabriel: Ehe Gunni verstarb, hatte er noch Demos aufgenommen, die ich irgendwann – verschütt gegangen – auf dem Hausboot entdeckt habe, auf dem er lebte.. Doch erst 2021 begann ich mit den Aufnahmen. Zuvor hatte ich spontan unmittelbar nach seinem überraschenden Ableben Konzerte in seinem Namen absolviert. Gunni hätte das unbedingt gewollt, denn der Kontakt zu seinen Fans war ihm heilig. Plötzlich stand ich mit Mikro und Gitarre vor einem Baumarkt oder Ähnlichem, hinter mir als musikalische Unterstützung die Band meines Vaters. Ich war furchtbar nervös. Doch ich kam gut an. So schälte sich mehr und mehr die Idee von „Denkmal“ heraus, die Demos in der Hinterhand.

Aus welchen Zeitabschnitten stammen die Demos?



Yvonne Gabriel: Die sind schon mal aus den 70ern, zu finden teilweise noch auf verklebten Tonbändern, die es technisch aufzuarbeiten galt. Vor allem sind das akustische Dokumente von einer sehr hitzigen Vater-Tochter-Beziehung, die man am besten frei nach dem Kino-Klassiker „Sie küssten und sie schlugen sich“ benennt.

Siehst du dich inzwischen mehr als Profi denn als Amateur-Musikerin?



Yvonne Gabriel: Es ist sicher das Erbe von Gunni, das mich überhaupt zur Sängerin werden ließ. Ansonsten arbeite ich wie Millionen andere Menschen in Deutschland ganz normal, in meinem Fall in der Mode-Branche. Als meine drei Söhne aus dem Haus waren, habe ich, wie mein Leben lang nach dem Schulabschluss, fleißig geschuftet. Ich war bis vor Kurzem nichts anderes gewöhnt. Auch heute betrachte ich mich nicht als Vollblut-Musikerin, mache das Ganze nebenher.

Warum nennst du deinen Vater nicht „Papa“, sondern zumeist „Gunni“? Ist das nicht respektlos dem Toten gegenüber?



Yvonne Gabriel: Überhaupt nicht – sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Er hat es zeit seines Lebens nicht gerne gehört, wenn ich ihn mit „Papa“ angesprochen habe. Das klang in seinen Ohren nach „alter Langweiler“. Welcher Gunni partout nicht war. Auch seinen Enkeln hat er untersagt, sie mit „Opa“ anzureden.

Was für ein Typ war er in deinen Augen tatsächlich?



Yvonne Gabriel: Er war eine echte Persönlichkeit. Mit jeder Menge Ecken und Kanten. Wenn er einen Raum betrat, hat der Boden unter ihm geglüht. Gleichzeitig war er kaputt. Geld hat ihm nichts bedeutet. Es war rein zum Ausgeben da. Immerhin hat er darauf geachtet, dass ich von ihm als Kind mit Manieren erzogen wurde. Ansonsten hat er mir beigebracht, was einen „echten Künstler“ auszeichnet. Der musste keine goldene Stimme besitzen, sondern authentisch rüberkommen. Ihm war es wichtig, seine Zuhörer emotional tief zu berühren. Darin war Gunni Meister.

Was hat der Vater dir außer guten Manieren sonst beigebracht?



Yvonne Gabriel: Dank ihm hatte ich eine sehr wilde Kindheit, mit Glamour, Exzessen und allem, was dazu gehört. Er hat mich sehr viel herausgefordert. Das wollte ich eigentlich nicht. Mir wäre eine behütete Kindheit wesentlich lieber gewesen. Gunni hingegen war rastlos, wie auf der Flucht. Irgendwann ging mir das vollkommen auf den Senkel. Ich beschloss zu heiraten, eine Familie zu gründen. Das fand er nicht toll. Ich meinte zu ihm: „Papa. Ich mache das deinet- und deines chaotischen Lebens wegen. Ich möchte endlich ganz normal sein können.“ Hat aber nicht bis zum Ende geklappt. Heute bin ich in zweiter Ehe verheiratet.

Bis vor nicht allzu langer Zeit Hausfrau und Mutter. Jetzt im Nebenjob Musikern. Wie war diese Umstellung für dich?



Yvonne Gabriel: Ein gewaltiger Schritt und Ausdruck meiner Persönlichkeits-Entwicklung. Ich war zunächst misstrauisch, ob ich Gunni dafür dankbar sein sollte. In der Tat habe ich viel gelernt. Und viel Selbstbewusstsein geerntet.

Wie ist dein Bild des Vaters heute?



Yvonne Gabriel: Früher fühlte ich mich missverstanden von ihm. Doch spätestens, nachdem ich ein paar seiner Fans kennengelernt und mit ihnen gesprochen hatte, habe ich mein Urteil revidiert. Er war ein echtes Original.

Warst du durchaus mal stolz auf das bewusst gelebte Außenseitertum des Vaters?



Yvonne Gabriel: Er war der klassische Künstler-Charakter. Also genial und verrückt zugleich. Stolz war ich weniger darauf, dass er innerlich langsam verbrannte. Sondern darauf, dass er für seine Arbeit gebrannt hat, die er über alle Maßen geliebt hat. Und das trotz nicht weniger Rückschläge, die er zu erleiden hatte.

Steckt letztlich eine Menge Gunter in Yvonne?



Yvonne Gabriel: Ich fürchte, ja. (lacht) Mehr, als ich gedacht hätte. Vor allem hat er mir einen Energieschub verpasst. Den konnte ich prima gebrauchen.

Wie ist es um die Finalisierung deiner ersten „richtigen“ CD bestellt, also eine mit möglichst vielen selbst verfassten Liedern?



Yvonne Gabriel: Bis dato stecken wir in der Roh-Version des Ganzen. Doch ich bin mir sicher, wir bringen das als Team zu Ende. Ich muss nur fest genug daran glauben.

Zur Person: Yvonne Gabriel ist Jahrgang 1966, geplant war eine Karriere als Unterhaltungskünstlerin nie. „Doch jetzt ist es eben so“, sagt die Mutter von drei Kindern mit der ihr eigenen stoischen Gelassenheit, welche ihr ein nicht immer angenehmes Dasein bescherte. „Ich nehme die Sache an.“