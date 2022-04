Ammersee

07:05 Uhr

Seeanlagen: Sind in Dießen die falschen Platten bestellt worden?

So wie hier in der Bahnhofstraße möchte der Dießener Gemeinderat auch das Pflaster vor dem Dampfersteg haben. Doch die Planer bezweifeln die technische Machbarkeit der „Charlottenburger Gehwegplatten“ am See.

Plus Die Landschaftsbaufirma steht für die Pflasterung in den Seeanlagen in Dießen bereit. Doch jetzt geht es im Gemeinderat wieder um die Frage, wie der Bodenbelag aussehen soll.

Von Gerald Modlinger

Werden die Seeanlagen zwischen Mühlbach, Fischerhütten, Dampfersteg und Pavillon ganz anders gepflastert, als es der Dießener Gemeinderat beschlossen hat? In der jüngsten Sitzung trat das Gremium schon mal auf die Bremse und beschloss im nicht öffentlichen Teil erst einmal diesen Teil der Seeanlagen-Umgestaltung zu stoppen, wie danach zu hören war. Jetzt müssen die Planer zur nächsten Gemeinderatssitzung antreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

