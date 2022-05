Sirenen-Probealarm auch im Landkreis Weilheim-Schongau

Zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Sirenen führt das bayerische Innenministerium am 12. Mai einen landeseinheitlichen Sirenenprobealarm durch.

Beim bayernweiten Sirenen-Warntag am 12. Mai werden laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Weilheim-Schongau sämtliche Warnmittel erprobt. Pünktlich um 11 Uhr werden dazu zeitgleich in allen Landkreisen und in den Kommunen mit einem Probealarm die Sirenen ausgelöst. Zudem wird mit der Warn-App NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) eine Probewarnmeldung durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) versendet. Ziel ist es laut Mitteilung, dass sich die Bevölkerung mit der Warnung in Notlagen auskennt und weiß, was nach einer Warnung zu tun ist.

Mit einem Heulton von einer Minute Dauer (auf- und abschwellend) festgelegt. Die Auslösung erfolgt durch die Integrierte Leitstelle Oberland (ILS).

Funktionsprüfung und Weckruf

Ferner ist Zweck der Sirenenauslösung der „Weckruf“ an die Bevölkerung. Diese soll mit dem Sirenenwarnton vertraut gemacht werden und wissen, was beim Ertönen des Heultons zu veranlassen ist.

Ein solcher Sirenen-Heulton dient beispielsweise der notwendigen Warnung der Bevölkerung bei Gasaustritt, einem Großbrand, bei Hochwasser, Stofffreisetzung sowie zur Mithilfe zur Schadensabwehr, zu Verhaltensweisen bei Trinkwasserausgabestellen und bei Extrem-Wetterwarnungen.

Zum Thema "Warnung der Bevölkerung" können sich die Menschen zudem beim Landkreis Weilheim-Schongau über das Bürgertelefon unter der Rufnummer 0881/681-1100 informieren lassen. (ak)

Lesen Sie dazu auch