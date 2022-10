Ammersee

So fällt die Bilanz der Schifffahrtssaison 2022 auf dem Ammersee aus

Plus Zufrieden blickt Michael Grießer auf die Schifffahrtssaison 2022 auf dem Ammersee zurück. Für das kommende Jahr aber hat er einen Wermutstropfen im Gepäck.

Von Frauke Vangierdegom

Michael Grießer, Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt, ist im Großen und Ganzen zufrieden. Die am Kirchweih-Sonntag beendete Schifffahrtssaison 2022 auf dem Ammersee war erfolgreich. Knapp 290.000 Fahrgäste haben auf den beiden Schaufelraddampfern "Dießen" und "Herrsching" sowie auf den beiden Motorschiffen "Utting" und "Augsburg" zwischen Ostern und Oktober ihre Ausflugsfahrten genossen. "Damit haben wir das Vor-Corona-Niveau von 2019 wieder erreicht", freut sich Grießer. Denn die beiden Jahren 2020 und 2021 hatten zu einem deutlichen Fahrgastrückgang geführt. Nicht zuletzt, weil in beiden Jahren die Saison nicht, wie sonst üblich, an Ostern gestartet werden konnte. Auch die Corona-Maßnahmen, wie etwa dem Tragen von Masken auch auf den Außendecks, hätten die Fahrgäste abgeschreckt. Grießer spricht von einem "Jahr der Erholung" für die Seenschifffahrt.

