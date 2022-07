So geht es mit der Tiefgarage in Dießen weiter

Das marode Bauwerk ist wieder Thema im Dießener Gemeinderat. Dabei gibt es auch eine positive Nachricht.

Die Planungen für die Instandsetzung der Tiefgarage in der Dießener Mühlstraße können weitergehen. In seiner jüngsten Sitzung fasste der Marktgemeinderat dazu einen einstimmigen Beschluss.

Zu entscheiden war über die Frage, wie die künftigen Tiefgaragen-Abfahrten überdacht werden sollen. Der Gemeinderat sprach sich für eine möglichst einfache und kostengünstige Lösung in Form einer Stahl-Glas-Konstruktion aus.

Tiefgarage: Die Statik, eine unbekannte Sache

Die Tiefgarage gehört einer Eigentümergemeinschaft, an der auch die Kommune beteiligt ist. Daneben besitzt der Markt die besonders sanierungsbedürftige untere Tiefgaragenebene mit 53 Stellplätzen als Sondereigentum. Die Sanierung der vor 40 Jahren fertiggestellten Tiefgarage gestaltet sich als komplexes Vorhaben. Unter anderem stimmt die damalige Ausführung nicht mit der genehmigten Planung überein, informierte der beauftragte Planer Thomas Grubert. Unklar ist auch der statische Zustand der untere Ebene, da dieser Bereich so nicht genehmigt und statisch nicht dokumentiert wurde. Deshalb werde dort auch ein Teilabbruch vorgenommen werden müssen.

Eine positive Nachricht hatte Grubert bezüglich des Gefälles der Einfahrt. Mit 20 Prozent sei dieses zwar steiler als die eigentlich zulässigen 15 Prozent, das Landratsamt habe aber in der Vergangenheit auch schon Einzelfallgenehmigungen für steilere Abfahrten erteilt. Nicht zulässig ist, dass die beiden Garagenebenen nur mit jeweils einer Fahrbahn erschlossen werden. Nun soll eine neue Einfahrt für die obere Ebene geschaffen und die Abfahrt in das untere Geschoss umgebaut werden, so Grubert weiter.

Die Alternative zu der vom Gemeinderat beschlossenen einfachen Überdachung wäre ein mit dem Vorplatz integrierte Überdachung gewesen, die zugänglich und nutzbar wäre, hieß es in der Sitzung weiter. Dafür wäre jedoch eine aufwendige Stahl-Beton-Konstruktion notwendig. (ger)

Lesen Sie dazu auch