Ammersee

07:01 Uhr

Fotovoltaik: So rechnet sich Solarstrom vom eigenen Dach

Plus Viele Fotovoltaikanlagen sorgen schon seit 20 Jahren für alternative Energie im privaten Haushalt. Auch wenn sie bald aus der Förderung fallen, lohnt sich ihr Betrieb auch weiterhin.

Von Alfred Schubert

Viele Fotovoltaikanlagen, die heutzutage auf so manchem Hausdach zu finden sind, wurden seinerzeit installiert, weil es hohe Einspeisevergütungen gab. Die läuft allerdings nach 20 Jahren aus, wodurch die Anlagen in den nächsten Jahren aus der Förderung herausfallen. Das ist laut Energiemanager Andreas Scharli von der Bürgerstiftung „Energiewende Oberland“ (Ewo) aber kein Grund, die Anlagen zu demontieren, wie er in einer Online-Konferenz sagte.

