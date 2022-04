So wird in Dießen den Geflüchteten aus der Ukraine geholfen

Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul informiert in der Gemeinderatssitzung über das Engagement in der Bevölkerung. Wie die Hilfe für die Ukrainer aussieht.

Über die Situation im Zusammenhang mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ist am Montagabend im Dießener Gemeinderat gesprochen worden. Miriam Anton (Grüne) stellte eine entsprechende Anfrage. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) berichtete, sie sei in der vergangenen Woche am Römerweg in Riederau gewesen und habe sich bei einem Besuch ein Bild gemacht. Aktuell hielten sich dort 53 Geflüchtete in der gemeindlichen Liegenschaft auf. Außerdem hätten viele Menschen privat Flüchtlinge aufgenommen.

Gasthof in Dießen für Unterbringung ungeeignet

„Wir haben im Landkreis, Stand letzter Woche, über 800 Flüchtlinge gehabt. Aber es sind jede Woche zwischen 150 und 200 Personen, die kommen sollen“, berichtete Perzul weiter. Der Landkreis Landsberg miete momentan in allen Kommunen Liegenschaften an. Die Kreisbehörde sei dankbar für private Initiativen. Auch in Dießen gebe es viele, die jemanden aufnehmen wollten. Überwiegend kämen ältere Frauen sowie Mütter mit Kindern. Für eine Unterbringung nicht infrage komme der ehemalige Gasthof „Drei Rosen“. Wegen des Brandschutzes erachte das Landratsamt eine Anmietung als zu heikel.

Dießens Bürgermeisterin lobt vielfältige Hilfe

Perzul lobte das Engagement der Bürgerschaft: „Wie schnell da geholfen wird. Der eine braucht einen Fahrdienst, der andere braucht einen Kinderhochstuhl oder ein Bett. Wie schnell das auch über die WhatsApp-Gruppe des Helferkreises, die ganz spontan und unkompliziert eingerichtet wurde, läuft, da muss man sagen, das ist ganz, ganz großartig.“ Außerdem gebe es viele Initiativen, auch von der Kirche, die Deutschunterricht anbieten.

Wie viel Geld in Dießen bislang für Geflüchtete gesammelt wurde, konnte Perzul auf Nachfrage Miriam Antons nicht beziffern. Sie verwies aber auf eine Spendenaktion an der Mädchenrealschule, die 3000 Euro erbracht habe. Im Sozialkunde-Unterricht der zehnten Klasse wurde der Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine nun zum Thema eines Unterrichtsprojektes, verbunden mit einer Geldsammelaktion. Das berichtet die Marktgemeinde. Was sind die Hintergründe und wer sind die Akteure in diesem Krieg? Was geschieht dort? Welche Auswirkungen haben die Geschehnisse auf die politische Lage in Europa? All diese Fragen wurden von den Mädchen zusammen mit den Lehrern Leonhard Birk und Stefan Klee behandelt und im Rahmen einer Ausstellung beantwortet. Die gesammelten Informationen bildeten die Grundlage für einen Workshop, an dem alle Schülerinnen von der 5. bis zur 10. Jahrgangsstufe teilgenommen haben.

Dießen: Realschülerinnen sammeln 3000 Euro

Nicht zuletzt die Frage, wie man helfen könne, hatte die Mädchen beschäftigt. Schulleiterin Theresa Wilhelm fand dabei eine Geldsammelaktion eine gute Sache, und so kam man schnell auf das Spendenkonto der Marktgemeinde Dießen. Die 3022,50 Euro, die eingezahlt werden, kommen unmittelbar allen in Dießen aufgenommenen Kriegsflüchtlingen zugute, sagte Bürgermeisterin Sandra Perzul, als die Zehntklässlerinnen Magdalena und Lena das Geld überreichten.

Im Ammersee-Gymnasium sei, so Perzul in dieser Woche noch ein Spendenlauf geplant. Zusätzlich habe es auch die Veranstaltung der Freien Kunstanstalt, des Kiosks am See und der Buchhandlung CoLibri gegeben.