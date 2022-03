Dießen: Solidaritätsaktion von Künstlern und Händlern für Ukrainer

Plus Kulturschaffende und Gewerbetreibende organisieren in Dießen Lesungen, Konzerte und verkaufen Kuchen, um Geld für Ukrainer zu sammeln. Es gibt bei der Veranstaltung nachdenkliche Momente.

Innerhalb weniger Tage haben Bürgerinnen und Bürger in Dießen die Solidaritätsveranstaltung „Privileg verpflichtet“ auf die Beine gestellt. Mit Konzerten, Kunst, Lesungen und Kuchenspenden wurde am Samstag für die Ukraine gesammelt. Die Veranstalter, Christine Gottschalk vom „Seekiosk Diessen“, Ulrike Kreutzer vom Buchladen CoLibri und der Verein Freie Kunstanstalt hatten den Event vorbereitet und organisiert und mit vielen fleißigen Helfern durchgeführt. Dabei kam eine größere Summe zusammen.