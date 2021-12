Ammersee

Sonderimpftag: Nun kann in Dießen doch geimpft werden

Nachdem eine kommunale Sonderimpfaktion in Dießen am Ammersee wegen Imfstoffmangel erst nicht möglich war, bietet die Gemeinde nun am Wochenende Moderna an.

Die Marktgemeinde Dießen am Ammersee bietet am kommenden Wochenende, 10. und 11. Dezember, Sonderimpftage im Kulturforum des Blauen Hauses in der Prinz-Ludwig-Straße 23 in Dießen an. Unter der Leitung von Dr. Rainer Bachmann und Dr. Willi Osman Günther werden an diesen Tagen ausschließlich Personen über 30 Jahre mit dem Impfstoff Moderna geimpft. Sonderimpfung mit Moderna (mRNA) am Wochenende in Dießen am Ammersee Das Impfteam kann sowohl Erst-, als auch Zweit- sowie Booster-Impfungen vornehmen. Fragen zur Impfung können vorab im ärztlichen Aufklärungsgespräch besprochen werden. Anmeldung zur Impfung telefonisch bis Donnerstag Als Termine sind Freitag, 10.12. und Samstag 11.12.2021 von 8.30 Uhr bis 18 Uhr angedacht. Sollte die Nachfrage sehr groß sein, plant die Marktgemeinde weitere Impftage. Eine vorherige Anmeldung bis Donnerstag, 09.12.2021 unter der Telefonnummer 08807/9294-21 ist dringend erforderlich. Interessierte Bürgerinnen und Bürger müssen am Wochenende zwingend den Personalausweis und den Impfpass mitbringen. Außerdem gilt die FFP-2-Maskenpflicht. (ak) Lesen Sie dazu auch Ammersee Plus Ammersee: In Dießen und Pähl ist der Impfstoff ausgegangen

