SPD-Projekt Bürgerkühlschrank Utting: Positive Bilanz und zwei Vorfälle

Seit einem Monat ist der Uttinger Bürgerkühlschrank in Betrieb. Was sich beim SPD-Sozialprojekt seitdem getan hat.

Das ehrenamtliche Team des SPD-Ortsvereins füllt den Kühlschrank zwei- bis viermal in der Woche mit Ware auf. Die Lebensmittel spenden die Supermärkte Edeka Erath und Rewe Familie Höcker, der Biomarkt La Vida und die Gärtnerei Josef Streicher. SPD-Ortsvereinsvorsitzender Dr. Frank Grupp, der den Kühlschrank verantwortlich betreut, stellt fest: „Schon wenige Stunden nach der Füllung wird ein Großteil der Lebensmittel bereits abgeholt. Das zeigt, dass wir hier auf einem richtigen Weg sind. Tatsächlich könnte der Kühlschrank noch häufiger gefüllt werden, ohne dabei Gefahr zu laufen, dass wir dann unsererseits übrig gebliebene Lebensmittel entsorgen müssten.“ Mit dem Bürgerkühlschrank, der aus Spendengeldern finanziert wurde, soll vermieden werden, dass noch genießbare Lebensmittel weggeworfen werden.

Öffentlicher Kühlschrank: Was es zu beachten gilt

Gefragt wird oft, wer sich an dem Kühlschrank bedienen darf. Grundsätzlich darf jede und jeder Lebensmittel spenden und abholen. Wer etwas in den Kühlschrank stellt, sollte Folgendes beachten: Diese Lebensmittel sollen noch verzehrbar sein, Fleisch und Wurstwaren sowie Eier dürfen nicht nach dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum abgegeben werden, Alkohol ist ausgeschlossen, außerdem dürfen keine selbst zubereiteten Speisen eingestellt werden. Salopp gesagt dürfen die Reste vom Sonntagsmenü nicht im Kühlschrank landen. Zu finden ist der Bürgerkühlschrank bei der Galerie raumB1 an der Rückseite des früheren Fremdenverkehrshäuschens der Gemeinde.

Vandalismus am Bürgerkühlschrank in Utting

Vor zwei Wochen hat es jedoch sowohl Freitag- als auch Samstagnacht unschöne Vorfälle gegeben, bei dem auch eine Scheibe der Galerie, die von Harry Sternberg betrieben wird, zu Bruch ging. Am Kühlschrank selbst entstand kein Schaden, wohl aber landeten Milchprodukte auf der Hauswand vom raumB1. Ob der Joghurt aus dem Kühlschrank stammt oder mitgebracht wurde, ist unklar. Frank Grupp beseitigte mit Bürste und Spülwasser die Schmierereien, die kaputte Fensterscheibe wurde am Sonntag in der Früh vom Bauhof durch eine Holzplatte ersetzt. Dieser Vorfall wurde von der Polizei aufgenommen. Mittlerweile habe sich ein reuig zerknirschter Jugendlicher gemeldet, der Wiedergutmachung anbot, berichtet die SPD. „Mehr Betrieb am Kühlschrank verringert die Gefahr von solchen Aktionen“, sagt Grupp und appelliert an alle, dort öfter einmal vorbei zu spazieren. Er hofft, dass weitere „Dummheiten“ unterbleiben. (ak)

Wer den Bürgerkühlschrank unterstützen oder mitarbeiten möchte, wendet sich an Dr. Frank Grupp, Telefon 0171/3165843, E-Mail frank@grupp-astro.de

